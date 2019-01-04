Доля ВИЭ в электрогенерации Германии в 2018г впервые превысила 40%

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электричества в Германии в 2018 году впервые превысила 40%, сообщил Институт солнечно-энергетических систем общества Фраунгофера ISE Frauenhofer.

Годом ранее этот показатель составлял 38%, а десять лет назад - лишь 16%, передает Deutsche Welle.

При этом в 2018 году доля ВИЭ в общей энергогенерации впервые была выше, чем у энергетических углей (38% в общей сложности).

Ветряные, солнечные и гидроэлектростанции, а также электростанции на биомассе на территории ФРГ суммарно выработали 219 млрд киловатт-часов электроэнергии за прошедший год. Общий объем генерации с учетом ископаемых источников составил 542 млрд киловатт-часов.

По данным ISE Frauenhofer, благодаря необычайно продолжительному лету с большим количеством солнечных дней в 2018 году в сети поступило на 4,3% больше экологически чистого электричества, чем в 2017 году. В частности, выработка солнечной энергии возросла на 16%. Таким образом, благодаря солнечному лету 2018 года Германия установила рекорд по выработке электроэнергии из возобновляемых источников.

В то же время природный газ и каменный уголь как энергоносители использовались значительно меньше. Однако бурый уголь продолжает играть важную роль - из него в 2018 году была выработана почти четверть (24,1%) всей электроэнергии в Германии. Этот показатель за последние годы практически не изменился. Бурый уголь - единственный энергоноситель, которым Германия обеспечивает себя сама, более того, страна является мировым рекордсменом по его добыче.

Доля импортируемого каменного угля снизилась до 13,9%.

На второе место после бурого угля вырвались ветряные электростанции - 20,4% энергогенерации.

Газовые электростанции обеспечили 7,4% общего объема потребления электричества в Германии, АЭС - 13,3%, ГЭС - всего 3,2% из-за экстремально жаркой погоды в летние месяцы.

По данным Федерального объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), только в декабре 2018 года ветряные электростанции Германии на суше и в прибрежных водах выработали 14,83 млрд киловатт-часов. Этой электроэнергии достаточно, например, чтобы обеспечить годовое потребление Берлина.

Вместе с тем BDEW оценивает долю ВИЭ в общей энергогенерации Германии несколько ниже, чем ISE Frauenhofer - в 38%.

В 2019 году автор исследования ISE Frauenhofer Бруно Бюргер ожидает сохранения доли ВИЭ выше 40%. К 2030 году Германия рассчитывает вырабатывать 65% всей потребляемой электроэнергии за счет возобновляемых источников. К концу 2022 года власти ФРГ намерены полностью отказаться от атомной энергии, продолжается разработка долгосрочного плана постепенного прекращения использования угля.

В 2018 году Германия была нетто-экспортером электроэнергии, поставив 45,6 млрд киловатт-часов в соседние страны, и в первую очередь в Нидерланды. Вместе с тем ФРГ продолжает импортировать значительные объемы электроэнергии из Франции.