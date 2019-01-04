Нефть усилила рост на сигналах снижения добычи, Brent поднялась выше $57 за баррель

Цены на нефть растут в пятницу пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК, усилив подъем перед публикацией еженедельных данных о коммерческих запасах топлива в США.
Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подорожал на $1,26 (2,25%), до $57,21 за баррель.
Контракт на WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $0,93 (1,97%) - до $48,02 за баррель.
С начала этой недели Brent подорожала более чем на 8%, максимальными темпами с апреля; WTI выросла в цене на 5%, самыми высокими темпами с июня.
Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.
Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.
Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.
Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным в четверг, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам шестой недели подряд - на 483 тыс. баррелей.
В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,46 млн баррелей, запасы бензина - подскочили на 8 млн баррелей, сообщил API.
Официальные данные о запасах нефти в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в пятницу в 20:00 . Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, но при этом они прогнозируют рост на 1,6 млн баррелей как для бензина, так и для дистиллятов.
Вместе с тем данные опроса, проведенного агентством Bloomberg среди аналитиков, инвесторов и трейдеров, показывают, что рынок ждет роста цен на нефть на следующей неделе: 56% респондентов дали "бычий" прогноз, 19% - "медвежий", остальные не ожидают существенных изменений.
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