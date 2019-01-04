Трех бывших сотрудников Credit Suisse задержали по подозрению в мошенничестве в Мозамбике

Три бывших банкира швейцарского Credit Suisse арестованы в Лондоне по обвинению в организации мошеннической схемы при размещении гарантированных правительством Мозамбика долговых обязательств на сумму $2 млрд, говорится в сообщении министерства юстиции США.
Эндрю Пирс, Сурджан Сингхе и Детелина Субева могут быть экстрадированы в США, как и задержанный ранее в аэропорту ЮАР бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг.
По версии обвинения, указанные лица участвовали в схеме по привлечению долга в 2013-2014 годах в обход внутреннего контроля Credit Suisse и не поставили в известность существующих кредиторов Мозамбика, одной из самых бедных стран мира. Более того, часть средств, предназначавшихся для развития рыболовецкой отрасли и укрепления систем береговой защиты, затем была потрачена на взятки и личное обогащение преступников.
В мошеннической схеме также участвовала компания Privinvest Group, которая занималась поставками оборудования для правительства Мозамбика, однако завышала цены и направляла полученные таким образом средства на откаты чиновникам. Менеджер отдела продаж Privinvest Жан Бустани был задержан в Нью-Йорке в среду.
Акции Credit Suisse, который не фигурирует в деле в качестве ответчика, дорожают на торгах в пятницу на 0,9%. За последние 12 месяцев капитализация банка упала на 38%, до 27,6 млрд швейцарских франков ($28 млрд).
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