Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 7 Янв 10° 8 Янв

Дальнее зарубежье 04.01.2019 17:02

Трех бывших сотрудников Credit Suisse задержали по подозрению в мошенничестве в Мозамбике

Три бывших банкира швейцарского Credit Suisse арестованы в Лондоне по обвинению в организации мошеннической схемы при размещении гарантированных правительством Мозамбика долговых обязательств на сумму $2 млрд, говорится в сообщении министерства юстиции США.

Эндрю Пирс, Сурджан Сингхе и Детелина Субева могут быть экстрадированы в США, как и задержанный ранее в аэропорту ЮАР бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг.

По версии обвинения, указанные лица участвовали в схеме по привлечению долга в 2013-2014 годах в обход внутреннего контроля Credit Suisse и не поставили в известность существующих кредиторов Мозамбика, одной из самых бедных стран мира. Более того, часть средств, предназначавшихся для развития рыболовецкой отрасли и укрепления систем береговой защиты, затем была потрачена на взятки и личное обогащение преступников.

В мошеннической схеме также участвовала компания Privinvest Group, которая занималась поставками оборудования для правительства Мозамбика, однако завышала цены и направляла полученные таким образом средства на откаты чиновникам. Менеджер отдела продаж Privinvest Жан Бустани был задержан в Нью-Йорке в среду.

Акции Credit Suisse, который не фигурирует в деле в качестве ответчика, дорожают на торгах в пятницу на 0,9%. За последние 12 месяцев капитализация банка упала на 38%, до 27,6 млрд швейцарских франков ($28 млрд).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЗАМБИК, БАНКИРЫ, МОШЕННИЧЕСТВО, АРЕСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]