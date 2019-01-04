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СНГ 04.01.2019 17:29

Казахстан получил право готовить миротворцев стран-членов ООН

Казахстан получил право подготовки миротворцев государств-участников ООН для участия в международных миссиях, сообщили в министерстве иностранных дел.

Готовить миротворцев будет казахстанский учебный центр "Партнерство во имя мира" (КАЗЦЕНТ), получивший от ООН сертификаты для проведения курсов "Защита гражданского населения" и "Штабные офицеры ООН".

"Частью подготовки является ознакомление с основами, принципами и задачами миротворческой деятельности. Большое внимание при подготовке миротворцев уделяется вопросам защиты гражданского населения, разъяснению порядка и особенностей операций ООН по поддержанию мира", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Казахстан впервые отправил 120 миротворцев в состав Временных сил ООН в Ливане. В декабре к ним присоединилась женщина-офицер майор Шолпан Тауишова.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, МИРОТВОРЦЫ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]