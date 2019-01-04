Казахстан получил право готовить миротворцев стран-членов ООН

Казахстан получил право подготовки миротворцев государств-участников ООН для участия в международных миссиях, сообщили в министерстве иностранных дел.
Готовить миротворцев будет казахстанский учебный центр "Партнерство во имя мира" (КАЗЦЕНТ), получивший от ООН сертификаты для проведения курсов "Защита гражданского населения" и "Штабные офицеры ООН".
"Частью подготовки является ознакомление с основами, принципами и задачами миротворческой деятельности. Большое внимание при подготовке миротворцев уделяется вопросам защиты гражданского населения, разъяснению порядка и особенностей операций ООН по поддержанию мира", - говорится в сообщении МИД Казахстана.
Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Казахстан впервые отправил 120 миротворцев в состав Временных сил ООН в Ливане. В декабре к ним присоединилась женщина-офицер майор Шолпан Тауишова.
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