Казахстан получил право готовить миротворцев стран-членов ООН

Казахстан получил право подготовки миротворцев государств-участников ООН для участия в международных миссиях, сообщили в министерстве иностранных дел.

Готовить миротворцев будет казахстанский учебный центр "Партнерство во имя мира" (КАЗЦЕНТ), получивший от ООН сертификаты для проведения курсов "Защита гражданского населения" и "Штабные офицеры ООН".

"Частью подготовки является ознакомление с основами, принципами и задачами миротворческой деятельности. Большое внимание при подготовке миротворцев уделяется вопросам защиты гражданского населения, разъяснению порядка и особенностей операций ООН по поддержанию мира", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Казахстан впервые отправил 120 миротворцев в состав Временных сил ООН в Ливане. В декабре к ним присоединилась женщина-офицер майор Шолпан Тауишова.