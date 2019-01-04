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Регион 04.01.2019 17:20

Армения отправила в Чехию документы для экстрадиции племянника Сержа Саргсяна

Генеральная прокуратура Армении отправила в правоохранительные органы Чехии документы, необходимые для экстрадиции племянника бывшего президента Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна,. Об этом "Интерфаксу" в пятницу сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Н. Саргсян обнаружен в Праге 6 декабря. При обнаружении он представился гражданином Гватемалы, представив фальшивый паспорт на имя Франклина Гонсалеса.

В июне в отношении Н.Саргсяна было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное хранение оружия" и "незаконный оборот наркотическими средствами".

В июле Н.Саргсян был объявлен в международный розыск.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЧЕХИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]