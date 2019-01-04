Армения отправила в Чехию документы для экстрадиции племянника Сержа Саргсяна

Генеральная прокуратура Армении отправила в правоохранительные органы Чехии документы, необходимые для экстрадиции племянника бывшего президента Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна,. Об этом "Интерфаксу" в пятницу сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Н. Саргсян обнаружен в Праге 6 декабря. При обнаружении он представился гражданином Гватемалы, представив фальшивый паспорт на имя Франклина Гонсалеса.

В июне в отношении Н.Саргсяна было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное хранение оружия" и "незаконный оборот наркотическими средствами".

В июле Н.Саргсян был объявлен в международный розыск.