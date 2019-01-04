Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 7 Янв 10° 8 Янв

Транспорт и связь 04.01.2019 17:32

Пекинский международный аэропорт Дасин к 2025 г. будет обслуживать 72 млн пассажиров в год

Пекинский международный аэропорт Дасин к 2025 году будет обслуживать 72 млн пассажиров в год, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей Управления гражданской авиации Китая.

Дасин - новый аэропорт на юге Пекина с четырьмя взлетно-посадочными полосами - будет сдан уже в 2019 году. Согласно поставленной задаче, к 2021 году годовая пропускная способность пассажирского терминала достигнет 45 млн человек и увеличится до 72 млн человек к 2025 году.

На данный момент главным аэропортом Пекина является Шоуду к северо-востоку от города. Пуск Дасина в эксплуатацию позволит существенно разгрузить его.

Как следует из документов Управления гражданской авиации Китая, в период с момента введения в эксплуатацию до 26 марта 2022 года аэропорт Дасин будет принимать самолеты таких авиаперевозчиков, как China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Capital Airlines и China United Airlines. Самолеты других авиакомпаний, включая China National Aviation Holding Co., Hainan Airlines и Grand China Air Co., будут по-прежнему обслуживаться в аэропорту Шоуду.

При этом оба аэропорта будут доступны для иностранных авиакомпаний и авиаперевозчиков из Гонконга, Макао и с Тайваня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, СТОЛИЦА, АЭРОПОРТ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Пекин установил рекорд по пассажироперевозкам на рельсовом транспорте за сутки Пекин планирует заменить все такси на "чистые" автомобили

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]