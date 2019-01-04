Пекинский международный аэропорт Дасин к 2025 г. будет обслуживать 72 млн пассажиров в год

Пекинский международный аэропорт Дасин к 2025 году будет обслуживать 72 млн пассажиров в год, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителей Управления гражданской авиации Китая.
Дасин - новый аэропорт на юге Пекина с четырьмя взлетно-посадочными полосами - будет сдан уже в 2019 году. Согласно поставленной задаче, к 2021 году годовая пропускная способность пассажирского терминала достигнет 45 млн человек и увеличится до 72 млн человек к 2025 году.
На данный момент главным аэропортом Пекина является Шоуду к северо-востоку от города. Пуск Дасина в эксплуатацию позволит существенно разгрузить его.
Как следует из документов Управления гражданской авиации Китая, в период с момента введения в эксплуатацию до 26 марта 2022 года аэропорт Дасин будет принимать самолеты таких авиаперевозчиков, как China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Capital Airlines и China United Airlines. Самолеты других авиакомпаний, включая China National Aviation Holding Co., Hainan Airlines и Grand China Air Co., будут по-прежнему обслуживаться в аэропорту Шоуду.
При этом оба аэропорта будут доступны для иностранных авиакомпаний и авиаперевозчиков из Гонконга, Макао и с Тайваня.
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