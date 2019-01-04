Сотрудничество в рамках ШОС имеет огромный потенциал - президент Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с вновь назначенным генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обратил особое внимание на огромный потенциал сотрудничества в рамках ШОС.
Как сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, Ш.Мирзиеев принял генерального секретаря ШОС Владимира Норова, вступившего в эту должность 1 января наступившего года. Ранее В.Норов работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.
"Глава государства особо отметил, что утверждение представителя Республики Узбекистан на столь высокую и ответственную должность - генерального секретаря ШОС - является историческим событием", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе встречи президент Узбекистана дал высокую оценку деятельности ШОС, которая стала "эффективной площадкой для открытого и конструктивного диалога, действенным механизмом многопланового взаимодействия, а также важным фактором безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии".
Подчеркнута ключевая роль закрепленных в основополагающих документах ШОС принципов, которые предусматривают взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности государств и нерушимости госграниц, невмешательства во внутренние дела, равенство, взаимное доверие и заинтересованность.
Говоря о перспективах сотрудничества в рамках ШОС, в качестве приоритетов дальнейшего развития взаимодействия глава Узбекистана назвал такие направления, как обеспечение безопасности, развитие взаимодействия в торговле, экономике, инвестициях, транспортных коммуникациях, туризме, сельском хозяйстве и межрегиональном сотрудничестве.
Отмечено, что в Узбекистане предпринимаются последовательные шаги по расширению сотрудничества в рамках организации, в частности, учрежден Центр народной дипломатии ШОС в Ташкенте, создается Международный университет туризма "Шелковый путь" в Самарканде. По инициативе узбекской стороны по итогам Циндаоского саммита ШОС приняты Совместное обращение глав государств к молодежи и Программа действий по его реализации.
Глава государства пожелал В.Норову успехов и плодотворной деятельности на ответственном посту Генсека ШОС.
Как сообщалось, с 1 января 2019 года в соответствии с решением Совета глав государств-членов ШОС в должность генерального секретаря организации вступил представитель Узбекистана В.Норов.
Членами ШОС являются Индия, Китай, Казахстан, Россия, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели в ШОС - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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