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Дальнее зарубежье 04.01.2019 18:16

Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии, в том числе с учетом намерения США вывести войска из этой страны - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону обстановку в Сирии, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении также отмечается, что Б.Нетаньяху передал соболезнования руководству и народу Российской Федерации в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.

Кроме того, в разговоре "затрагивались также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня". "Высказано общее стремление к развитию контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НЕТАНЬЯХУ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]