Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии, в том числе с учетом намерения США вывести войска из этой страны - Кремль

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону обстановку в Сирии, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
"В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам", - говорится в сообщении пресс-службы.
В сообщении также отмечается, что Б.Нетаньяху передал соболезнования руководству и народу Российской Федерации в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.
Кроме того, в разговоре "затрагивались также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня". "Высказано общее стремление к развитию контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.
Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
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