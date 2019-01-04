Audi продала рекордные 660 тыс. автомобилей в Китае в 2018 году

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Audi, являющийся частью концерна Volkswagen, в 2018 году зафиксировал рекордные объемы продаж на китайском рынке, сообщило совместное предприятие FAW-Volkswagen.
За прошлый год Audi поставила китайским потребителям более 660 тыс. автомобилей, что на 11% больше показателя за 2017 год. По итогам 2018 года Китай оставался для Audi крупнейшим рынком сбыта.
В 2019 году Audi продолжит выпускать новые модели в Китае, включая Audi A6L и e-tron, пишет агентство "Синьуха".
Автопроизводитель готов разрабатывать и предлагать китайским потребителям все больше автомобилей высокого ценового сегмента, работающих на новых источниках энергии, заявил гендиректор FAW-Volkswagen Лю Игун.
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