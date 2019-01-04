Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 7 Янв 10° 8 Янв

Дальнее зарубежье 04.01.2019 19:31

Audi продала рекордные 660 тыс. автомобилей в Китае в 2018 году

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Audi, являющийся частью концерна Volkswagen, в 2018 году зафиксировал рекордные объемы продаж на китайском рынке, сообщило совместное предприятие FAW-Volkswagen.

За прошлый год Audi поставила китайским потребителям более 660 тыс. автомобилей, что на 11% больше показателя за 2017 год. По итогам 2018 года Китай оставался для Audi крупнейшим рынком сбыта.

В 2019 году Audi продолжит выпускать новые модели в Китае, включая Audi A6L и e-tron, пишет агентство "Синьуха".

Автопроизводитель готов разрабатывать и предлагать китайским потребителям все больше автомобилей высокого ценового сегмента, работающих на новых источниках энергии, заявил гендиректор FAW-Volkswagen Лю Игун.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, AUDI, ПРОДАЖИ, РЕКОРД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]