ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания

Исполнительная власть Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство 40-квартирного жилого здания в городе Геранбой.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ИВ Геранбойского района подписала соглашение с ООО «Diadem» на выполнение этих работ.
Сумма контракта составляет 2 млн 495 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»