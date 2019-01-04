ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания

Исполнительная власть Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство 40-квартирного жилого здания в городе Геранбой.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ИВ Геранбойского района подписала соглашение с ООО «Diadem» на выполнение этих работ.

Сумма контракта составляет 2 млн 495 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков