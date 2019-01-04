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04.01.2019 16:31

ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания

Исполнительная власть Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство 40-квартирного жилого здания в городе Геранбой.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ИВ Геранбойского района подписала соглашение с ООО «Diadem» на выполнение этих работ.

Сумма контракта составляет 2 млн 495 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДОМ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]