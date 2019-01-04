Доллар снижается ко всем основным валютам, иена дешевеет

Доллар в пятницу слабо снижается по отношению практически ко всем мировым валютам, инвесторы ждут данных о состоянии рынка труда США в декабре и новых заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,1%. По итогам 2018 года значение индекса увеличилось на 4,3% - это наилучшая динамика индикатора за три года.
Пара евро/доллар к 16:35 торгуется на уровне $1,1412 по сравнению с $1,1394 на закрытие рынка в четверг. В паре с фунтом американская нацвалюта в пятницу опустилась на 0,4%, до $1,2675 по сравнению с $1,2628 накануне.
Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 16:30 мск. Согласно средним прогнозам экономистов, опрошенных Dow Jones, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 176 тыс., а безработица снизилась с 3,7% до 3,6%.
Кроме того, 4 января нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл даст интервью двум своим предшественникам - Джанет Йеллен и Бену Бернанке в рамках ежегодного заседания Американской экономической ассоциации (AEA).
Курс иены к доллару США поднялся в пятницу до 108,01 иены по сравнению со 107,68 иены на закрытие предыдущей сессии. Японская нацвалюта подорожала в паре с долларом на 2,4% с начала 2019 года - это наилучшее начало года для нее с 2008 года.
Паре евро/иена в пятницу торгуется на уровне 123,27 иены против 122,68 иены накануне.
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