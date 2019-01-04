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Финансы 04.01.2019 16:58

Процесс ликвидации грузинской «дочки» Межбанка Азербайджана завершен

Национальный банк Грузии (НБГ) объявил о завершении ликвидации "МБА-Грузия" (дочерняя структура Международного банка Азербайджана, МБА), и выдал согласие на его преобразование в общество небанковской деятельности, передают грузинские СМИ.

По распоряжению вице-президента НБГ Арчила Мествиришвили, ликвидационные счета банка, открытые в НБГ, должны быть закрыты, и изъяты из реестра.

Распоряжение будет представлено для соответствующего реагирования реестру предпринимательских и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц 8 января.

Банк начал процесс ликвидации независимо и обратился к НБГ после сокращения портфеля до 100000 лари. На счетах оставались также невостребованные средства клиентов.

До назначения ликвидатора НБГ, клиенты сами избрали подрядчика для продаваемого портфеля и погасили основные обязательства акционеров.

Как сообщалось, акционеры МБА в середине марта 2018 года принял решение о ликвидации дочерних структур в России и Грузии - "МБА-Москва" и "МБА-Грузия".
Банк "МБА-Грузия" был учрежден в 2007 году. Согласно последней финотчетности, в настоящее время 100%-ным акционером банка является Международный банк Азербайджана.

А. Мамедов

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Тэги: МБА, ГРУЗИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]