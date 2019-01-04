Процесс ликвидации грузинской «дочки» Межбанка Азербайджана завершен

Национальный банк Грузии (НБГ) объявил о завершении ликвидации "МБА-Грузия" (дочерняя структура Международного банка Азербайджана, МБА), и выдал согласие на его преобразование в общество небанковской деятельности, передают грузинские СМИ.

По распоряжению вице-президента НБГ Арчила Мествиришвили, ликвидационные счета банка, открытые в НБГ, должны быть закрыты, и изъяты из реестра.

Распоряжение будет представлено для соответствующего реагирования реестру предпринимательских и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц 8 января.

Банк начал процесс ликвидации независимо и обратился к НБГ после сокращения портфеля до 100000 лари. На счетах оставались также невостребованные средства клиентов.

До назначения ликвидатора НБГ, клиенты сами избрали подрядчика для продаваемого портфеля и погасили основные обязательства акционеров.

Как сообщалось, акционеры МБА в середине марта 2018 года принял решение о ликвидации дочерних структур в России и Грузии - "МБА-Москва" и "МБА-Грузия".

Банк "МБА-Грузия" был учрежден в 2007 году. Согласно последней финотчетности, в настоящее время 100%-ным акционером банка является Международный банк Азербайджана.

А. Мамедов