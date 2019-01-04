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Дальнее зарубежье 04.01.2019 20:00

В Брюсселе начался суд над зачинщиками беспорядков на акциях "желтых жилетов"

После идентификации следствием наиболее агрессивных участников беспорядков в ходе манифестаций "желтых жилетов" в Брюсселе 30 ноября и 8 декабря бельгийское правосудие приступило к рассмотрению первых дел, сообщили в пятницу СМИ Бельгии.

По закону первым четырем обвиняемым может грозить максимальный тюремный срок до 5 лет. Приговоры ожидаются в ближайшие недели.

Первому представшему перед судом по делу о беспорядках на манифестации "желтых жилетов" 25 лет. Он был опознан по фотографии. Прокуратура потребовала для него года тюрьмы или исправительных работ.

Ему вменяется "нанесение ранений и использование оружия" - он, по данным прокуратуры, бросал камни и ранил одного полицейского.

Трое других от 22 до 44 лет, чьи дела будут еще рассматриваться, идентифицированы при аналогичных действиях во время столкновений с полицией, и их ожидает обвинение в "вооруженном бунте в составе банды".

Адвокаты первых обвиняемых настаивают на том, что их подзащитные не замечены в погромах, которыми сопровождались манифестации "желтых жилетов", а участвовали только в стычках с полицией, жестко действовавшей против манифестантов, и просят смягчить наказания.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПРОТЕСТЫ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]