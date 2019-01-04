После идентификации следствием наиболее агрессивных участников беспорядков в ходе манифестаций "желтых жилетов" в Брюсселе 30 ноября и 8 декабря бельгийское правосудие приступило к рассмотрению первых дел, сообщили в пятницу СМИ Бельгии.
По закону первым четырем обвиняемым может грозить максимальный тюремный срок до 5 лет. Приговоры ожидаются в ближайшие недели.
Первому представшему перед судом по делу о беспорядках на манифестации "желтых жилетов" 25 лет. Он был опознан по фотографии. Прокуратура потребовала для него года тюрьмы или исправительных работ.
Ему вменяется "нанесение ранений и использование оружия" - он, по данным прокуратуры, бросал камни и ранил одного полицейского.
Трое других от 22 до 44 лет, чьи дела будут еще рассматриваться, идентифицированы при аналогичных действиях во время столкновений с полицией, и их ожидает обвинение в "вооруженном бунте в составе банды".
Адвокаты первых обвиняемых настаивают на том, что их подзащитные не замечены в погромах, которыми сопровождались манифестации "желтых жилетов", а участвовали только в стычках с полицией, жестко действовавшей против манифестантов, и просят смягчить наказания.
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