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Регион 04.01.2019 20:16

Первое заседание нового парламента Армении пройдет 14 января - глава ЦИК

Первая сессия парламента Республики Армения седьмого созыва пройдет 14 января, заявил глава Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян на заседании в пятницу.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и еще 17 кандидатов из пропорционального списка блока "Мой шаг" подали заявления о самоотводе. ЦИК в установленном порядке изучила заявления о самоотводе, все они получили нотариальное заверение, что позволяет комиссии признать потерявшей силу регистрацию этих кандидатов в депутаты.

Заявления о самоотводе подали еще два кандидата из списка "Просвещенной Армении". Это Крист Марукян и Армен Багдасарян. Из "Процветающей Армении", также прошедшей в парламент, самоотводов не было.

По итогам внеочередных парламентских выборов 9 декабря, блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил в парламенте нового созыва 88 мандатов из 132.

Еще две прошедшие в парламент партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" заняли 26 и 18 мест соответственно.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]