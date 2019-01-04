Первое заседание нового парламента Армении пройдет 14 января - глава ЦИК

Первая сессия парламента Республики Армения седьмого созыва пройдет 14 января, заявил глава Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян на заседании в пятницу.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и еще 17 кандидатов из пропорционального списка блока "Мой шаг" подали заявления о самоотводе. ЦИК в установленном порядке изучила заявления о самоотводе, все они получили нотариальное заверение, что позволяет комиссии признать потерявшей силу регистрацию этих кандидатов в депутаты.

Заявления о самоотводе подали еще два кандидата из списка "Просвещенной Армении". Это Крист Марукян и Армен Багдасарян. Из "Процветающей Армении", также прошедшей в парламент, самоотводов не было.

По итогам внеочередных парламентских выборов 9 декабря, блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил в парламенте нового созыва 88 мандатов из 132.

Еще две прошедшие в парламент партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" заняли 26 и 18 мест соответственно.