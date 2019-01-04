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Дальнее зарубежье 04.01.2019 20:28

Меркель планирует посетить Грецию 10-11 января с рабочим визитом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе прибудет в Грецию с двухдневным рабочим визитом, сообщается в пятницу на официальном сайте германского правительства.

"Канцлер ФРГ А.Меркель будет находиться с визитом в Греции с 10 по 11 января", - отмечается в сообщении.

"В Афинах канцлер ФРГ А.Меркель прежде всего проведет переговоры с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Основными темами станут как двусторонние отношения, так и вопросы европейской и международной политики", - подчеркивается на сайте правительства.

Ожидается, что А.Меркель проведет переговоры и с президентом Греции Прокописом Павлопулосом. Кроме того, она встретится с представителем греческих консерваторов и главным оппозиционным лидером Греции Кириакосом Мицотакисом, а также с представителями греческого бизнес-сообщества.

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Тэги: ФРГ, ГРЕЦИЯ, КАНЦЛЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]