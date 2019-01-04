Население Китая начнет сокращаться уже в 2027 г., изменения в демографической политике не помогли

Население Китая может начать сокращаться уже в 2027 году - на три года раньше, чем предполагалось ранее, свидетельствует исследование Академии общественных наук КНР
Подобные прогнозы могут усилить опасения, связанные с торможением роста китайской экономики.
В 2017 году население Китая, по оценкам, составляло 1,39 млрд человек. Однако если сохранится текущий суммарный коэффициент рождаемости - 1,6 рождения на женщину в течение ее жизни, то к 2065 году число проживающих в Китае может сократиться до 1 млрд 172 млн человек. Последний раз такой показатель в КНР регистрировался в 1990 году.
В этом случае сокращение населения начнется уже в 2027 году.
Входящий в структуру Академии общественных наук КНР НИИ по изучению демографии и экономики труда совместно с академическим издательством опубликовал "Зеленую книгу о народонаселении и труде: 19-й доклад, посвященный проблемам демографии и занятости", передает Международное радио Китая.
Более оптимистичный прогноз исследователей, использовавших методологию и оценки рождаемости ООН, опирается на небольшое повышение числа рождений благодаря новой демографической политике Пекина. Он предполагает, что в 2029 году численность населения Китая достигнет максимальных 1 млрд 442 млн чел. А устойчивый спад начнется с 2030 года.
Таким образом, сокращение народонаселения Китая - неизбежная тенденция, поэтому авторы Зеленой книги призывают приступить к разработке эффективных контрмер.
На прошлой неделе в китайских СМИ появились предварительные оценки рождаемости: как пишет China Times, общее число рождений в 2018 году было меньше 15 млн. Это третий среди самых низких показателей за всю новейшую историю Китая, с 1949 года, хуже было лишь в 1960 и 1961 годах, когда КНР пострадала от неурожая, стихийных бедствий и голода. Если эти данные подтвердятся и ситуация не улучшится в ближайшие годы, демографический прогноз Китая будет намного хуже, чем предполагает самый пессимистичный сценарий Зеленой книги.
Официальная статистика рождаемости будет опубликована 21 января.
Прогнозы широко обсуждаются в китайских соцсетях, включая Weibo. Пользователи считают излишне оптимистичной позицию властей, рассчитывавших на бум рождаемости после отмены правила "одна семья - один ребенок".
При этом Госсовет КНР еще в 2017 году предполагал, что к 2030 году четверть населения Китая составят люди в возрасте 60 лет и старше. В 2010 году доля этой возрастной группы составляла всего 13%.
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