Премьер-министр Молдавии Павел Филип приветствовал намерение Румынии, которая получила председательство в Евросоюзе, активизировать сотрудничество ЕС со странами "Восточного партнерства".

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства, об этом говорится в поздравительном послании, адресованном П.Филипом премьер-министру Румынии Виорике Дэнчилэ в связи с началом председательства Румынии в Совете Европейского союза.

"Приветствуем намерение председательствующей Румынии рассмотреть стратегическое сотрудничество со странами "Восточного партнерства". Республика Молдова заинтересована в расширении сотрудничества со странами ВП", - говорится в послании.

П.Филип выразил надежду, что "за время председательства Румынии в Совете Европы Молдова продвинется в отношениях с ЕС и укрепит свои позиции в "Восточном партнерстве"". Он пожелал Румынии успехов в осуществлении своих полномочий председателя Совета Евросоюза и выразил уверенность в том, что "это хорошая возможность, как для продвижения европейской повестки дня Молдовы, так и для углубления двустороннего сотрудничества".

Он подчеркнул, что "в настоящее время диалог с Бухарестом находится на очень высоком уровне и совместная повестка дня является европейской".

"Стороны продолжат внедрение инфраструктурных проектов, которые призваны сблизить Молдову с ЕС", - заявил П.Филип.

Чуть ранее вице-премьер - министр Молдавии по европейской интеграции Юрий Лянкэ заявил, что "председательство Румынии в Евросоюзе дает Кишиневу шанс на сближение с ЕС".

"Председательство Румынии - это уникальная возможность для активизации отношений Молдова-ЕС, начиная с углубления политического диалога и поддержки процесса реформ и заканчивая ускорением реализации проектов по энергетическому и инфраструктурному присоединению посредством строительства мостов и автомагистралей", - подчеркнул Ю.Лянкэ.

По его словам, "кроме многих проблем, с которыми сталкивается ЕС (достаточно упомянуть только Brexit), Румыния несет ответственность и дает возможность сохранить на первом плане повестки дня ЕС развитие восточного соседства (особенно в нынешнем геополитическом контексте); вопросы энергетической и информационной безопасности, проблему войны на Украине и "замороженных конфликтов" в Черноморском бассейне".

"И последнее, но не менее важное: мы рассчитываем на поддержку Бухареста в организации более широких дебатов в ЕС о необходимости предложить Республике Молдова четкую перспективу присоединения к ЕС", - подчеркнул Ю.Лянкэ.

Румыния председательствует в Совете Евросоюза с 1 января по 30 июня 2019 года. Еще год назад председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что в период председательства Бухареста, Молдавия может ждать официальное заявление на получение статуса ассоциированного члена ЕС. Однако отношения между Кишиневом и Брюсселем сильно испортились после того, как молдавские власти проигнорировали рекомендации ЕС при переходе к смешанной избирательной системе, проведении амнистии капитала и других реформ.

В июне 2018 года молдавские власти аннулировали результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе. После этого, Европейская комиссия отказалась выделять уже одобренную макрофинансовую помощь на 100 млн евро, а также заявила о полном прекращении финансирования Кишинева как минимум до парламентских выборов 24 февраля 2019 года. В настоящее время вопрос о подаче заявления для ассоциированного членства в ЕС даже не обсуждается. Молдавские власти надеются, что после выборов удастся восстановить отношения с ЕС.