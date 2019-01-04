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Дальнее зарубежье 04.01.2019 21:19

Группа Marriott снизила оценку числа пострадавших от утечки данных с 500 млн до 383 млн клиентов

Группа Marriott International Inc. пересмотрела оценку числа клиентов, пострадавших от утечки персональных данных в результате хакерской атаки, с 500 млн до 383 млн человек, говорится в пресс-релизе компании.

Крупнейший гостиничный оператор мира провел внутреннее расследование при содействии внешних экспертов и пришел к выводу, что, возможно, число пострадавших было еще ниже.

Согласно новым оценкам, в руках нарушителей могли оказаться незашифрованные паспортные данные около 5,25 млн человек, а также зашифрованные номера паспортов еще 20,3 млн человек.

Инцидент затронул в общей сложности 8,6 млн платежных карт, лишь 354 тыс. из которых продолжали действовать по состоянию на сентябрь 2018 года.

В конце ноября Marriott International объявила, что данные 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников. Тогда сообщалось, что для 327 млн гостей информация включала различные сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола.

Возможен доступ к данным о банковских картах некоторых клиентов, хотя эта информация хранится в зашифрованном виде.

При этом компания предложила оплатить замену паспортов пострадавших от кибератаки.

Не исключено, что данные могли находиться у хакеров с 2014 года.

Компания Marriott International создана в 1927 году, сейчас она объединяет более 6,7 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. Центральный офис расположен в Бетесде (пригород Вашингтона, США). Выручка компании в 2017 фингоду превысила $22 млрд.

Помимо собственно бренда Marriott, ей также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и другие.

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Тэги: МИР, ГОСТИНИЦЫ, ДАННЫЕ, УТЕЧКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]