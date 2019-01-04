Группа Marriott снизила оценку числа пострадавших от утечки данных с 500 млн до 383 млн клиентов

Группа Marriott International Inc. пересмотрела оценку числа клиентов, пострадавших от утечки персональных данных в результате хакерской атаки, с 500 млн до 383 млн человек, говорится в пресс-релизе компании.
Крупнейший гостиничный оператор мира провел внутреннее расследование при содействии внешних экспертов и пришел к выводу, что, возможно, число пострадавших было еще ниже.
Согласно новым оценкам, в руках нарушителей могли оказаться незашифрованные паспортные данные около 5,25 млн человек, а также зашифрованные номера паспортов еще 20,3 млн человек.
Инцидент затронул в общей сложности 8,6 млн платежных карт, лишь 354 тыс. из которых продолжали действовать по состоянию на сентябрь 2018 года.
В конце ноября Marriott International объявила, что данные 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников. Тогда сообщалось, что для 327 млн гостей информация включала различные сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола.
Возможен доступ к данным о банковских картах некоторых клиентов, хотя эта информация хранится в зашифрованном виде.
При этом компания предложила оплатить замену паспортов пострадавших от кибератаки.
Не исключено, что данные могли находиться у хакеров с 2014 года.
Компания Marriott International создана в 1927 году, сейчас она объединяет более 6,7 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. Центральный офис расположен в Бетесде (пригород Вашингтона, США). Выручка компании в 2017 фингоду превысила $22 млрд.
Помимо собственно бренда Marriott, ей также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и другие.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
В Тбилиси тариф на природный газ для коммерческого сектора подорожает почти на 7% из-за падения курса лари
Президент Алиев поздравил с Рождеством православную христианскую общину Азербайджана
Нефть завершает неделю самым активным ростом с 2016 г, Brent близка к $58 за баррель
Пекинский международный аэропорт Дасин к 2025 г. будет обслуживать 72 млн пассажиров в год
Процесс ликвидации грузинской «дочки» Межбанка Азербайджана завершен
Наибольшее число туристов прибыло в Грузию в 2018г из Азербайджана - более 1,4 млн человек
В суд направлено 4 уголовных дела по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура
Личные данные Меркель попали в интернет в результате хакерской атаки в Германии
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по добровольному медицинскому страхованию персонала
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»