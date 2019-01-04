ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины - экс-министра экологии Шевченко

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины - бывшего министра экологии и природных ресурсов (2014-2015 гг.) Игоря Шевченко.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.
Выборы назначены на 31 марта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»