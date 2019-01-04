ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины - экс-министра экологии Шевченко

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины - бывшего министра экологии и природных ресурсов (2014-2015 гг.) Игоря Шевченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

Выборы назначены на 31 марта.