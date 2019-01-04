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СНГ 04.01.2019 17:26

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины - экс-министра экологии Шевченко

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост президента Украины - бывшего министра экологии и природных ресурсов (2014-2015 гг.) Игоря Шевченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

Выборы назначены на 31 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, КАНДИДАТЫ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]