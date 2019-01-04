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СНГ 04.01.2019 21:31

Украинцы резко увеличили в Эстонии число временных иностранных работников

Получившие разрешения на безвизовое посещение стран Европейского союза жители Украины резко увеличили число работников, прибывших в Эстонию в поисках краткосрочной работы.

Число краткосрочно зарегистрированных работников выросло по сравнению с позапрошлым годом в 2,6 раза - почти до 20 000 человек, большую часть работников составляли украинцы, сообщил в пятницу департамент полиции и пограничной охраны.

Так, если в 2016 году в качестве кратковременных работников были зарегистрированы 1762 человека, то в 2017 году этот показатель достиг 7510 человек, а в 2018 году - 19 858 человек.

Из них больше всего - представители Украины. В 2016 году они составляли 68,8% краткосрочно зарегистрированных работников, в 2017 году - 74,4%, а 2018 году 78,2%

Всего же в минувшем году было зарегистрировано 15 524 работника из Украины. В основном они заняты в строительном секторе.

Краткосрочная регистрация в Эстонии иностранного работника позволяет иностранцу работать в Эстонии до 12 месяцев.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНЦЫ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]