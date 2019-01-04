Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на северо-западе Китая

На территории Китая в пятницу в 19:15 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,1 располагался на глубине 20 км в 347 км на юго-восток от казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра - 42.79 градуса северной широты, 81.13 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.