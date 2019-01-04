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Дальнее зарубежье 04.01.2019 17:47

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на северо-западе Китая

На территории Китая в пятницу в 19:15 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,1 располагался на глубине 20 км в 347 км на юго-восток от казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра - 42.79 градуса северной широты, 81.13 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]