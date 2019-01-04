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Дальнее зарубежье 04.01.2019 20:46

ФРС проявит терпение и гибкий подход к ДКП, учтет опасения рынка - Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) в 2019 году проявит терпение и будет следить за ситуацией в экономике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

Он пообещал, что ФРС сохранит гибкость в определении целесообразного курса денежно-кредитной политики и будет внимательно прислушиваться к опасениям рынка.

На вопрос о процентных ставках Дж.Пауэлл ответил, что у Федрезерва "нет заданной траектории" и дальнейшие решения будут учитывать текущую ситуацию. При необходимости ФРС будет корректировать все инструменты денежно-кредитной политики и изменит подход к сокращению объема активов на балансе, добавил он.

При этом председатель ФРС отметил сохранение позитивной тенденции для экономики США в 2019 году.

"2018 год был благоприятным для экономики США, объективные данные предполагают сохранение импульса к росту в 2019 году", - сказал Дж.Пауэлл в интервью, которое проводят его предшественники на этом посту Джанет Йеллен и Бен Бернанке в рамках ежегодного заседания Американской экономической ассоциации в Атланте.

Дж.Пауэлл назвал опубликованные в пятницу данные о рынке труда сильными, отметил, что ускорение роста средней заработной платы давно назрело и не является причиной для опасений усиления инфляции.

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Тэги: США, ФРС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ИНТЕРВЬЮ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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