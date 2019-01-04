Наибольшее число туристов прибыло в Грузию в 2018г из Азербайджана - более 1,4 млн человек

Грузию в 2018 году посетили 8 млн 679,5 тыс. иностранных визитеров, что на 1 млн 124,6 тыс., или на 14,9% больше, чем в 2017 году, сообщает в пятницу Национальная администрация туризма.

По данным ведомства, это рекордный показатель как по общему количеству визитеров, так и по числу туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, количество которых в прошлом году выросло на 36,7% по сравнению с предыдущим годом - до 4 млн 756,8 тыс. человек.

В 2018 году наибольшее число визитеров прибыло в Грузию из Азербайджана - 1 млн 424,7 тыс. человек, что на 9,5% больше, чем в 2017 году. На втором месте - граждане России, количество которых посетивших республику возросло на 23,8% - до 1 млн 404,9 тыс. человек, на третьем - граждане Армении - 1 млн 274,5 тыс. человек (снижение на 1%). Далее следуют визитеры из Турции, Ирана, Украины, Израиля, Индии, Казахстана, Белоруссии, США, Китая, Германии и других стран.

В сообщении отмечается, что позитивная тенденция роста потока визитеров на протяжении всего прошлого года сохранялась из стран Евросоюза, в частности, из Эстонии, Словакии, Румынии, Нидерландов, Латвии, Чехии, Польши, Франции, Италии, Великобритании, а также из Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно информации ведомства, по предварительным данным, доходы Грузии от туризма в минувшем году выросли на $300 млн, превысив $3 млрд.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2017 году посетили 7 млн 554,9 тыс. иностранных визитеров - на 18,5% больше, чем в предыдущем году, из них туристов было 3 млн 478,9 тыс. человек.