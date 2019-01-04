Глава ФРС не уйдет в отставку, даже если президент США его об этом попросит

Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл не собирается уходить в отставку, даже если президент США Дональд Трамп его об этом попросит.

На соответствующий вопрос в ходе интервью в Атланте в рамках ежегодного заседания Американской экономической ассоциации в Атланте Дж.Пауэлл односложно ответил: "Нет".

На вопрос о возможной встрече с президентом он заявил, что у него нет новостей по этому вопросу. Пока ничего не запланировано, однако такие встречи не являются редкостью в практике Федрезерва, сказал Дж.Пауэлл.

Помимо Дж.Пауэлла, на вопросы в пятницу также отвечают его предшественники на посту главы ФРС - Джанет Йеллен и Бен Бернанке.

"Нам с Джанет очень повезло, что президенты Буш и Обама с большим уважением относились к независимости ФРС", - сказал Б.Бернанке.

"Очевидно, что у президента есть право давать комментарии о ФРС, но меня бы обеспокоило продолжение или обострение таких комментариев, поскольку они могут подорвать доверие к ФРС", - отметила Дж.Йеллен.

Ранее в пятницу главный советник Д.Трампа по экономике Лоуренс Кадлоу заявил, что встречи между президентом США и председателем ФРС "желают обе стороны".

"Было бы здорово провести честный и искренний обмен мнениями в ходе личной встречи. Президенту Трампу это будет полезно. Думаю, и Джею Пауэллу тоже", - сказал Л.Кадлоу.

По мнению Л.Кадлоу, который занимает пост директора Национального экономического совета (NEC) США, ФРС излишне обеспокоена инфляцией в ущерб экономическому росту.

ФРС четырежды поднимала процентные ставки в 2018 году. И Д.Трамп неоднократно критиковал руководство Центробанка - вплоть до того, что назвал ФРС главной проблемой американской экономики.