Глава ФРС не уйдет в отставку, даже если президент США его об этом попросит

Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл не собирается уходить в отставку, даже если президент США Дональд Трамп его об этом попросит.
На соответствующий вопрос в ходе интервью в Атланте в рамках ежегодного заседания Американской экономической ассоциации в Атланте Дж.Пауэлл односложно ответил: "Нет".
На вопрос о возможной встрече с президентом он заявил, что у него нет новостей по этому вопросу. Пока ничего не запланировано, однако такие встречи не являются редкостью в практике Федрезерва, сказал Дж.Пауэлл.
Помимо Дж.Пауэлла, на вопросы в пятницу также отвечают его предшественники на посту главы ФРС - Джанет Йеллен и Бен Бернанке.
"Нам с Джанет очень повезло, что президенты Буш и Обама с большим уважением относились к независимости ФРС", - сказал Б.Бернанке.
"Очевидно, что у президента есть право давать комментарии о ФРС, но меня бы обеспокоило продолжение или обострение таких комментариев, поскольку они могут подорвать доверие к ФРС", - отметила Дж.Йеллен.
Ранее в пятницу главный советник Д.Трампа по экономике Лоуренс Кадлоу заявил, что встречи между президентом США и председателем ФРС "желают обе стороны".
"Было бы здорово провести честный и искренний обмен мнениями в ходе личной встречи. Президенту Трампу это будет полезно. Думаю, и Джею Пауэллу тоже", - сказал Л.Кадлоу.
По мнению Л.Кадлоу, который занимает пост директора Национального экономического совета (NEC) США, ФРС излишне обеспокоена инфляцией в ущерб экономическому росту.
ФРС четырежды поднимала процентные ставки в 2018 году. И Д.Трамп неоднократно критиковал руководство Центробанка - вплоть до того, что назвал ФРС главной проблемой американской экономики.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
В Тбилиси тариф на природный газ для коммерческого сектора подорожает почти на 7% из-за падения курса лари
Президент Алиев поздравил с Рождеством православную христианскую общину Азербайджана
Нефть завершает неделю самым активным ростом с 2016 г, Brent близка к $58 за баррель
Пекинский международный аэропорт Дасин к 2025 г. будет обслуживать 72 млн пассажиров в год
Процесс ликвидации грузинской «дочки» Межбанка Азербайджана завершен
Наибольшее число туристов прибыло в Грузию в 2018г из Азербайджана - более 1,4 млн человек
В суд направлено 4 уголовных дела по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура
Личные данные Меркель попали в интернет в результате хакерской атаки в Германии
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по добровольному медицинскому страхованию персонала
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»