Президент Латвии быстро теряет доверие общества - опрос

Президент Латвии Раймонд Вейонис быстро теряет доверие общества, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS по заказу "Неаткарига Рита Авизе".

В прошлом году по сравнению с 2017-м упало доверие общества к президенту, правительству, Сейму и политическим партиям.

Рейтинг доверия к президенту Вейонису достиг исторически самой низкой отметки - в конце 2017 года он составлял 20,1 пункта, в декабре опустился до 3,5 пунктов. В первый год президентства Вейониса рейтинг составлял 41,1 пункта.

Однако это не самый низкий рейтинг среди всех президентов Латвии - в конце 2010 года рейтинг Валдиса Затлерса составлял минус 8,6 пункта.

По мнению политолога Филиппа Раевского, Вейонис не смог использовать популярность и преимущества, которые дает президентский пост. "Он мог это делать очень недолгое время, до момента, когда представительскую функцию пришлось изменить на то, чего ждет общество - стать политическим лидером, арбитром", - считает Ф.Раевский.

По данным опроса, доверие общества к ряду государственных и общественных институтов в прошедшем году значительно увеличилось. Традиционно самым высоким доверием пользуются учреждения образования - в 2017 году их рейтинг составлял 59,5 пункта, а в прошлом году - 66,4 пункта. Постепенно растет также рейтинг Национальных вооруженных сил - если в 1997 году он был отрицательным, то теперь составляет 44,8 пункта. Однако резко сократились рейтинги доверия традиционных СМИ - радио, телевидения и прессы.