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Дальнее зарубежье 05.01.2019 12:06

Президент Латвии быстро теряет доверие общества - опрос

Президент Латвии Раймонд Вейонис быстро теряет доверие общества, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS по заказу "Неаткарига Рита Авизе".

В прошлом году по сравнению с 2017-м упало доверие общества к президенту, правительству, Сейму и политическим партиям.

Рейтинг доверия к президенту Вейонису достиг исторически самой низкой отметки - в конце 2017 года он составлял 20,1 пункта, в декабре опустился до 3,5 пунктов. В первый год президентства Вейониса рейтинг составлял 41,1 пункта.

Однако это не самый низкий рейтинг среди всех президентов Латвии - в конце 2010 года рейтинг Валдиса Затлерса составлял минус 8,6 пункта.

По мнению политолога Филиппа Раевского, Вейонис не смог использовать популярность и преимущества, которые дает президентский пост. "Он мог это делать очень недолгое время, до момента, когда представительскую функцию пришлось изменить на то, чего ждет общество - стать политическим лидером, арбитром", - считает Ф.Раевский.

По данным опроса, доверие общества к ряду государственных и общественных институтов в прошедшем году значительно увеличилось. Традиционно самым высоким доверием пользуются учреждения образования - в 2017 году их рейтинг составлял 59,5 пункта, а в прошлом году - 66,4 пункта. Постепенно растет также рейтинг Национальных вооруженных сил - если в 1997 году он был отрицательным, то теперь составляет 44,8 пункта. Однако резко сократились рейтинги доверия традиционных СМИ - радио, телевидения и прессы.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ОБЩЕСТВО, ДОВЕРИЕ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]