Цены на пшеницу в Америке дают ей шанс посоревноваться с Россией в поставках

Американская пшеница редко может конкурировать по цене с российской, но в этом году она оказалась самой дешевой на глобальном рынке, и теперь США могут посоревноваться в поставках с Россией - крупнейшим мировым экспортером.

Не слишком часто за последние несколько лет цены в США были ниже, чем в России, цитирует агентство Bloomberg Мэтта Аммерманна, менеджера по управлению рисками в сырьевом секторе INTL FCStone. Сейчас теоретически мягкая краснозерная озимая пшеница остается самой дешевой пшеницей в мире.

В этом году засуха в Причерноморье и Европе привела к сокращению глобального предложения пшеницы. Еще с начала сезона трейдеры ожидали, что в такой ситуации на пшеницу из США будет спрос. Сейчас отгрузки из России стали замедляться, цены внутри страны поползли вверх.

Это подстегивает разговоры о возможном росте поставок из США и о хорошем шансе на тендер в Эфиопии. Эфиопия объявила тендер на 400 тыс. тонн пшеницы, выбрать поставщика планирует 31 января.

Американская пшеница стала более конкурентоспособной в конце 2018 года, это подстегивало покупателей в первые дни 2019 года, и фьючерс на пшеницу в Чикаго прибавил 1,4% в четверг. В том числе это связано со спекуляциями о тендере в Эфиопии, отмечает в обзоре CHS Hedging, передает Bloomberg.

Также аналитики отмечают небольшой урожай в Австралии и меньший, чем ожидалось, урожай в Аргентине.