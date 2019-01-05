Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 7 Янв 8 Янв

АПК 05.01.2019 10:26

Цены на пшеницу в Америке дают ей шанс посоревноваться с Россией в поставках

Американская пшеница редко может конкурировать по цене с российской, но в этом году она оказалась самой дешевой на глобальном рынке, и теперь США могут посоревноваться в поставках с Россией - крупнейшим мировым экспортером.

Не слишком часто за последние несколько лет цены в США были ниже, чем в России, цитирует агентство Bloomberg Мэтта Аммерманна, менеджера по управлению рисками в сырьевом секторе INTL FCStone. Сейчас теоретически мягкая краснозерная озимая пшеница остается самой дешевой пшеницей в мире.

В этом году засуха в Причерноморье и Европе привела к сокращению глобального предложения пшеницы. Еще с начала сезона трейдеры ожидали, что в такой ситуации на пшеницу из США будет спрос. Сейчас отгрузки из России стали замедляться, цены внутри страны поползли вверх.

Это подстегивает разговоры о возможном росте поставок из США и о хорошем шансе на тендер в Эфиопии. Эфиопия объявила тендер на 400 тыс. тонн пшеницы, выбрать поставщика планирует 31 января.

Американская пшеница стала более конкурентоспособной в конце 2018 года, это подстегивало покупателей в первые дни 2019 года, и фьючерс на пшеницу в Чикаго прибавил 1,4% в четверг. В том числе это связано со спекуляциями о тендере в Эфиопии, отмечает в обзоре CHS Hedging, передает Bloomberg.

Также аналитики отмечают небольшой урожай в Австралии и меньший, чем ожидалось, урожай в Аргентине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ПШЕНИЦА, ЦЕНА


Похожие новости


США работают над тем, чтобы с задержанным в РФ Полом Уиланом обращались достойно - Помпео США не видят смысла в ДРСМД при нынешнем подходе России к его соблюдению - Помпео Трамп назвал ввод советских войск в Афганистан причиной распада СССР Проведение в 2019 году саммита США-РФ зависит от готовности к нему Вашингтона - Лавров В случае выхода США из ДРСМД американские крылатые ракеты в ядерном оснащении смогу появиться в Европе не ранее 2020 года - Рябков Экономика США в 2019 году может столкнуться с рецессией - Орешкин

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]