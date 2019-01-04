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Дальнее зарубежье 04.01.2019 22:00

Задержанный в РФ Уилан имеет паспорта не только США и Великобритании, но и Ирландии с Канадой

Задержанный в РФ американец Пол Уилан является также гражданином Ирландии и Канады, сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal.

По её данным, ирландские дипломаты уже запросили предоставить им консульский доступ к П.Уилану. А власти Канады подтвердили, что в курсе задержания в РФ одного из своих граждан.

Ранее сообщалось, что П.Уилан оказался гражданином не только США, но и Великобритании.

Родители задержанного - британцы, перебравшиеся в Канаду.

Газета объясняет, что ирландский паспорт могут получить люди, доказавшие, что у них есть ирландские корни как минимум в третьем поколении.

Ранее в пятницу глава британского МИД Джереми Хант, комментируя ситуацию с П.Уиланом, заявил в эфире Sky News, что в Лондоне не согласны с тем, чтобы "люди использовались для дипломатических игр". Министр подчеркнул, что основные усилия по решению данной проблемы взяли на себя США.

Гражданин США П.Уилан ранее был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ.

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Тэги: США, РОССИЯ, ШПИОНАЖ, ГРАЖДАНТСВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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