Задержанный в РФ Уилан имеет паспорта не только США и Великобритании, но и Ирландии с Канадой

Задержанный в РФ американец Пол Уилан является также гражданином Ирландии и Канады, сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal.
По её данным, ирландские дипломаты уже запросили предоставить им консульский доступ к П.Уилану. А власти Канады подтвердили, что в курсе задержания в РФ одного из своих граждан.
Ранее сообщалось, что П.Уилан оказался гражданином не только США, но и Великобритании.
Родители задержанного - британцы, перебравшиеся в Канаду.
Газета объясняет, что ирландский паспорт могут получить люди, доказавшие, что у них есть ирландские корни как минимум в третьем поколении.
Ранее в пятницу глава британского МИД Джереми Хант, комментируя ситуацию с П.Уиланом, заявил в эфире Sky News, что в Лондоне не согласны с тем, чтобы "люди использовались для дипломатических игр". Министр подчеркнул, что основные усилия по решению данной проблемы взяли на себя США.
Гражданин США П.Уилан ранее был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ.
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