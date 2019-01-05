Точных сроков вывода американских военных из Сирии нет - госдеп США

Власти США не могут назвать точные сроки вывода американских войск из Сирии, передают американские СМИ со ссылкой на госдепартамент США.
"У нас нет точных сроков вывода наших военных из Сирии", - приводят издания слова неназванного представителя госдепа США.
При этом представитель госдепа подтвердил, что американские войска покидают Сирию. По его словам, вывод военных будет происходить таким образом, чтобы не дать террористам из "Исламского государства" вновь усилиться.
В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.
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