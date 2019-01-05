Белоруссия, страны Балтии, Украина и Польша обсудят создание единой хоккейной лиги

Возможность создания объединенной профессиональной хоккейной лиги Балто-Черноморского региона обсудят в Минске в субботу представители федераций хоккея разных стран, сообщили в Федерации хоккея Белоруссии.
"В субботу вскоре после полудня для обсуждения этой идеи соберутся представители ФХБ, а также их коллеги из Латвии, Украины, Польши, Литвы и Эстонии, которые в эти дни являются гостями Рождественского турнира", - сообщили в пресс-службе ФХБ.
Встреча глав федераций пройдет в рамках Международного Рождественского турнира на призы президента Белоруссии, который в эти дни проходит в Минске.
В ФХБ напомнили, что идея объединенного чемпионата соседних стран нашего региона не нова: со второй половины 90-х годов предыдущего века до 2004 года таковая существовала под брендом Восточноевропейской хоккейной лиги (ВЕХЛ).
После на какое-то время турнир трансформировался в Открытый чемпионат Белоруссии. Тем не менее, по различным причинам на стыке десятилетий соседние страны обособились за исключением попеременного участия литовской "Энергии" в чемпионате Латвии и ее же заодно с украинским представителем во втором по рангу дивизионе чемпионата Белоруссии.
"Но идея полноценного возрождения в том или ином виде международной лиги жива и периодически озвучивалась в последние годы в разных странах. Возможность ее реализации, формы, наиболее вероятные проблемы и пути их преодоления и окажутся в фокусе внимания субботнего заседания", - добавили в ФХБ.
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