В Армении арестовали россиянку, обвиняемую в Таджикистане в торговле людьми

Полиция Армении задержала в Ереване россиянку, объявленную 1 сентября прошлого года в розыск правоохранительными органами Таджикистана.

Как сообщила в пятницу пресс-служба армянской полиции, речь идет о 20-летней гражданке РФ Тахмине С., подозреваемой в торговле людьми.

Женщину, которая прибыла в республику рейсом Москва - Ереван, арестовали в минувший четверг, 3 января, в ереванском аэропорту "Звартноц".

Сообщается, что об обнаружении обвиняемой оповещен инициатор розыска.