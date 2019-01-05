Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 7 Янв 8 Янв

СНГ 05.01.2019 11:19

В Армении арестовали россиянку, обвиняемую в Таджикистане в торговле людьми

Полиция Армении задержала в Ереване россиянку, объявленную 1 сентября прошлого года в розыск правоохранительными органами Таджикистана.

Как сообщила в пятницу пресс-служба армянской полиции, речь идет о 20-летней гражданке РФ Тахмине С., подозреваемой в торговле людьми.

Женщину, которая прибыла в республику рейсом Москва - Ереван, арестовали в минувший четверг, 3 января, в ереванском аэропорту "Звартноц".

Сообщается, что об обнаружении обвиняемой оповещен инициатор розыска.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯНКА, АРЕСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]