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Дальнее зарубежье 05.01.2019 09:58

Пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе - отраслевой портал

Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе, сообщает отраслевой портал "Портньюс" со ссылкой на данные Государственного морского спасательно-координационного центра (ГМСКЦ) Росморречфлота.

Сводку происшествий ГМСКЦ в Росморречфлоте и Минтрансе "Интерфаксу" не прокомментировали и предоставить отказались. В российском офисе MCS от комментариев отказались.

По данным отраслевого агентства "Портньюс", на борт судна ворвались 7 - 9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим оружием (3 единицы АК - 47) и холодным оружием (ножи, мачете). Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер - сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет. После нападения, по указанию судовладельца, судно последовало на рейд порта Лагос. На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных. По информации агентства, ситуационно - кризисный центр МИД, и его в консульские отделы в Нигерии и Бенине занимаются вопросом освобождения похищенных членов экипажа.

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Тэги: БЕНИН, РОССИЯ, ПИРАТЫ, СУДНО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]