Задержанный в России за шпионаж американский гражданин был осужден в США за попытку хищения $10 тыс. - газета

ол Уиллан - гражданин США, задержанный в России по подозрению в шпионской деятельности - ранее был осужден военным трибуналом в Соединенных Штатах за попытку хищения денежных средств, сообщила газета Washington Post.
П.Уиллан во время службы в Ираке на административно-хозяйственной должности в 2016 году пытался присвоить $10 тыс. государственных средств, но был разоблачен.
Кроме того, П.Уиллан без достаточного количества денег на своем банковском счету выписал чеки на сумму $6 тыс, был уличен в других мошеннических операциях.
В связи с этим П.Уиллан был осужден военным трибуналом, разжалован в рядовые и уволен из рядов вооруженных сил, информирует газета.
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