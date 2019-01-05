Задержанный в России за шпионаж американский гражданин был осужден в США за попытку хищения $10 тыс. - газета

ол Уиллан - гражданин США, задержанный в России по подозрению в шпионской деятельности - ранее был осужден военным трибуналом в Соединенных Штатах за попытку хищения денежных средств, сообщила газета Washington Post.

П.Уиллан во время службы в Ираке на административно-хозяйственной должности в 2016 году пытался присвоить $10 тыс. государственных средств, но был разоблачен.

Кроме того, П.Уиллан без достаточного количества денег на своем банковском счету выписал чеки на сумму $6 тыс, был уличен в других мошеннических операциях.

В связи с этим П.Уиллан был осужден военным трибуналом, разжалован в рядовые и уволен из рядов вооруженных сил, информирует газета.