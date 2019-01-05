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СНГ 05.01.2019 11:37

Задержанный в России за шпионаж американский гражданин был осужден в США за попытку хищения $10 тыс. - газета

ол Уиллан - гражданин США, задержанный в России по подозрению в шпионской деятельности - ранее был осужден военным трибуналом в Соединенных Штатах за попытку хищения денежных средств, сообщила газета Washington Post.

П.Уиллан во время службы в Ираке на административно-хозяйственной должности в 2016 году пытался присвоить $10 тыс. государственных средств, но был разоблачен.

Кроме того, П.Уиллан без достаточного количества денег на своем банковском счету выписал чеки на сумму $6 тыс, был уличен в других мошеннических операциях.

В связи с этим П.Уиллан был осужден военным трибуналом, разжалован в рядовые и уволен из рядов вооруженных сил, информирует газета.

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Тэги: США, РОССИЯ, ШПИОНАЖ, ЗАДЕРЖАННЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]