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Дальнее зарубежье 05.01.2019 12:34

В Пентагоне сообщили, что Герасимов и Данфорд договорились не раскрывать детали своего телефонного разговора

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в ходе телефонных переговоров обсудили, в частности, вопрос о предотвращении конфликтных ситуаций в Сирии, заявил представитель комитета начальников штабов США Патрик Райдер.

"Разговор сконцентрировался на связанных с Сирией темах, вызывающих обеспокоенность обеих сторон. В частности речь шла о готовности избегать конфликтных ситуаций во время операций (военных США и РФ в Сирии - ИФ)", - говорится в заявлении, текст которого публикуют СМИ США.

"Как и в прошлом, оба участника разговора договорились не разглашать детали того, что они обсудили", - отметил П.Райдер.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы обсуждались 4 января в ходе переговоров по телефону между начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом.

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Тэги: США, РОССИЯ, СИРИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]