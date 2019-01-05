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Дальнее зарубежье 05.01.2019 10:50

Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение ради строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что может распорядиться о введении в стране чрезвычайного положения, чтобы добиться возведения стены на границе с Мексикой, передают американские СМИ.

"Мы можем ввести общенациональный режим ЧП для обеспечения безопасности нашей страны. Конечно, мы можем пойти на такой шаг. Я ещё не сделал этого, но могу принять такие меры", - сказал он.

По словам президента, такое развитие событий позволит быстро возвести стену, минуя сопротивление со стороны конгресса. Вместе с тем, Д.Трамп заявил, что открыт к диалогу с конгрессменами по данному вопросу.

Также он предупредил, что готов держать закрытыми 25% федеральных структур в рамках "шатдауна" в течение нескольких лет, если не получит от конгресса деньги на строительство стены.

С конца прошлого года часть правительственных структур США приостановила работу в рамках "шатдауна": это вызвано тем, что в конгрессе отказались выделять требуемые Д.Трамом деньги на строительство стены. По этой причине одобрить бюджет не удалось, и до решения данной проблемы объявлен "шатдаун".

Строительство стены вдоль границы с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, это, в частности, позволит решить проблему нелегальной иммиграции

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Тэги: США, ТРАМП, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]