Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение ради строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что может распорядиться о введении в стране чрезвычайного положения, чтобы добиться возведения стены на границе с Мексикой, передают американские СМИ.
"Мы можем ввести общенациональный режим ЧП для обеспечения безопасности нашей страны. Конечно, мы можем пойти на такой шаг. Я ещё не сделал этого, но могу принять такие меры", - сказал он.
По словам президента, такое развитие событий позволит быстро возвести стену, минуя сопротивление со стороны конгресса. Вместе с тем, Д.Трамп заявил, что открыт к диалогу с конгрессменами по данному вопросу.
Также он предупредил, что готов держать закрытыми 25% федеральных структур в рамках "шатдауна" в течение нескольких лет, если не получит от конгресса деньги на строительство стены.
С конца прошлого года часть правительственных структур США приостановила работу в рамках "шатдауна": это вызвано тем, что в конгрессе отказались выделять требуемые Д.Трамом деньги на строительство стены. По этой причине одобрить бюджет не удалось, и до решения данной проблемы объявлен "шатдаун".
Строительство стены вдоль границы с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, это, в частности, позволит решить проблему нелегальной иммиграции
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