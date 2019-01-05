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СНГ 05.01.2019 13:30

Минобороны в 2019 году получит бригадный комплект систем ПВО С-300В4

Сухопутные войска РФ в 2019 году получат новый бригадный комплект зенитных ракетных систем С-300В4, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"В 2019 году подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России бригадный комплект ЗРС С-300В4, дивизионные комплекты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", - сообщили в департаменте.

Ранее начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что в российской армии собираются сформировать зенитную ракетную бригаду, оснащенную системами ПВО С-300В4. По его словам, бригада будет дислоцирована "на одном из стратегических направлений".

А.Леонов не уточнил место дислокации бригады. Ранее российские военные сообщали о планах развертывания нового соединения ПВО в Арктике.

В декабре прошлого года Минобороны сообщало, что в 2019 году Воздушно-Космические силы России впервые получат новую зенитную ракетную систему С-350 "Витязь". Также военным поставят 10 комплектов ЗРПК "Панцирь-С" и ЗРС С-400".

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - комплекс на гусеничном ходу ПВО Сухопутных войск РФ. Его задачи: защита сухопутных войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная оборона войсковых объектов.

На форуме "Армия-2016" концерн "Алмаз-Антей" сообщил, что для С-300В4 подготовлены три типа гиперзвуковых ракет. Комплекс способен выполнять задачи по противовоздушной и противоракетной обороне.

С октября 2016 года дивизион С-300В4 обеспечивал противовоздушную оборону базы ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. В прошлом году стало известно, что дивизион С-300В4 из Сирии вывели, ему на смену перебросили систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ПВО, ПОСТАВКИ


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