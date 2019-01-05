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Дальнее зарубежье 05.01.2019 13:58

Глава НАСА отложил визит Рогозина в США, так как столкнулся с давлением конгресса - СМИ

Директор НАСА Джим Брайденстайн принял решение о переносе на неопределенный срок визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, столкнувшись с сильным давлением со стороны конгрессменов, сообщает в субботу газета USA Today.

Издание напоминает, что конгрессмены призывали не организовывать такой визит для Д.Рогозина, в отношении которого в США действуют санкции. В частности, против поездки активности выступали влиятельные сенаторы-демократы Боб Менендез, Марк Уорнер и Джин Шахин. Последняя входит в сенатский подкомитет, решающий вопросы финансирования НАСА.

Газета сообщает, что ранее представитель НАСА Меган Пауэрс заявила, что "в НАСА проинформировали Роскосмос, что предложение о визите его руководителя Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль 2019 года, должно быть перенесено на другой срок".

"Новая дата для визита не определена", - добавила она.

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Тэги: США, НАСА, РОГОЗИН, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]