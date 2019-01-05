Умер народный артист России Иван Бортник

Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет, сообщили в субботу СМИ.
Причиной смерти врачи называют тромб.
И.Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве. В 1957 году поступил в ГИТИС на актерский факультет, но после перешёл в театральное училище им.Щукина. После окончания учебы И.Бортник был зачислен в Московский драматический театр им.Гоголя. В этом же году состоялся его дебют в кино - в фильме Всеволода Воронина "Исповедь".
В 1967 году И.Бортник перешел в труппу Театра на Таганке, где работал до настоящего момента.
И.Бортник снялся почти в 30 фильмах, среди которых "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Зеркало для героя", а также "Служили два товарища", "Бумбараш", "Интервенция", "Капитан Немо", "Стрелы Робин Гуда", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".
В Театре на Таганке И.Бортник сыграл 16 ролей.
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