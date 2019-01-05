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СНГ 05.01.2019 11:12

Умер народный артист России Иван Бортник

Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет, сообщили в субботу СМИ.

Причиной смерти врачи называют тромб.

И.Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве. В 1957 году поступил в ГИТИС на актерский факультет, но после перешёл в театральное училище им.Щукина. После окончания учебы И.Бортник был зачислен в Московский драматический театр им.Гоголя. В этом же году состоялся его дебют в кино - в фильме Всеволода Воронина "Исповедь".

В 1967 году И.Бортник перешел в труппу Театра на Таганке, где работал до настоящего момента.

И.Бортник снялся почти в 30 фильмах, среди которых "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Зеркало для героя", а также "Служили два товарища", "Бумбараш", "Интервенция", "Капитан Немо", "Стрелы Робин Гуда", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".

В Театре на Таганке И.Бортник сыграл 16 ролей.

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Тэги: РОССИЯ, АРТИСТ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]