Умер народный артист России Иван Бортник

Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет, сообщили в субботу СМИ.

Причиной смерти врачи называют тромб.

И.Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве. В 1957 году поступил в ГИТИС на актерский факультет, но после перешёл в театральное училище им.Щукина. После окончания учебы И.Бортник был зачислен в Московский драматический театр им.Гоголя. В этом же году состоялся его дебют в кино - в фильме Всеволода Воронина "Исповедь".

В 1967 году И.Бортник перешел в труппу Театра на Таганке, где работал до настоящего момента.

И.Бортник снялся почти в 30 фильмах, среди которых "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Зеркало для героя", а также "Служили два товарища", "Бумбараш", "Интервенция", "Капитан Немо", "Стрелы Робин Гуда", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".

В Театре на Таганке И.Бортник сыграл 16 ролей.