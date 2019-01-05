Посол Катара в РФ признал за Ираном право защищать свои интересы в Сирии

Иран имеет право защищать свои интересы в Сирии, но не должен сеять межконфессиональную рознь, заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Иран, как и любая другая страна, имеет свои законные интересы. Мы не против, чтобы они эти интересы защищали", - сказал Ф.аль-Аттыйя в интервью "Интерфаксу".

"Но мы против того, когда Иран или любая другая страна начинают вмешиваться в конфликт таким образом, что это идет вразрез с интересами сирийского народа, когда сеется межконфессиональная рознь и это становится частью политики по принципу "разделяй и властвуй", это для нас неприемлемо", - подчеркнул дипломат.

"Мы призываем Иран и других пересмотреть их позицию и в первую очередь действовать во благо Сирии и сирийцев", - добавил он.

Вместе с тем, посол отметил, что Катар "поддерживает Россию, Иран и Турцию, если они действуют в Сирии на основе этого принципа".