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Дальнее зарубежье 05.01.2019 17:50

Посол Катара в РФ признал за Ираном право защищать свои интересы в Сирии

Иран имеет право защищать свои интересы в Сирии, но не должен сеять межконфессиональную рознь, заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Иран, как и любая другая страна, имеет свои законные интересы. Мы не против, чтобы они эти интересы защищали", - сказал Ф.аль-Аттыйя в интервью "Интерфаксу".

"Но мы против того, когда Иран или любая другая страна начинают вмешиваться в конфликт таким образом, что это идет вразрез с интересами сирийского народа, когда сеется межконфессиональная рознь и это становится частью политики по принципу "разделяй и властвуй", это для нас неприемлемо", - подчеркнул дипломат.

"Мы призываем Иран и других пересмотреть их позицию и в первую очередь действовать во благо Сирии и сирийцев", - добавил он.

Вместе с тем, посол отметил, что Катар "поддерживает Россию, Иран и Турцию, если они действуют в Сирии на основе этого принципа".

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Тэги: РОССИЯ, КАТАР, ИРАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]