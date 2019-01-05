Катар не видит в Асаде объединителя Сирии - посол в РФ

В Дохе считают, что президент Сирии Башар Асад не способен объединить и восстановить страну.
"Мы ставим вопрос: может ли человек, разделивший страну, при котором погибли более 700 тыс. человек, 15 млн человек лишились крова, была разрушена вся инфраструктура, может ли этот человек действительно объединить страну? Мы считаем, что ответ - нет"", - сказал в интервью "Интерфаксу" посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.
Так посол ответил на вопрос о том, изменилась ли позиция Катара в отношении Б.Асада. Ранее в Дохе призывали к отставке сирийского президента.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»