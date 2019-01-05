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Дальнее зарубежье 05.01.2019 15:10

У Саудовской Аравии нет четкой политики по конфликту в Сирии - посол Катара в РФ

Саудовская Аравия демонстрирует неконструктивный подход к сирийскому конфликту, считает посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"С самого начала конфликта мы не видели, чтобы Саудовская Аравия играла конструктивную роль. Они постоянно меняют свою позицию по Сирии, что говорит о том, что у них нет четкой политики в отношении этого конфликта и путей его разрешения", - сказал Ф.аль-Аттыйя в интервью "Интерфаксу".

По его словам, это демонстрирует, в частности, "частая смена союзников и поддержка различных сил на земле".

"Тот факт, что они также пытались подорвать позиции Турции, соседствующего с Сирией государства, тоже вызывает беспокойство", - подчеркнул катарский дипломат.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАТАР, САУДАРАВИЯ, СИРИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]