У Саудовской Аравии нет четкой политики по конфликту в Сирии - посол Катара в РФ

Саудовская Аравия демонстрирует неконструктивный подход к сирийскому конфликту, считает посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"С самого начала конфликта мы не видели, чтобы Саудовская Аравия играла конструктивную роль. Они постоянно меняют свою позицию по Сирии, что говорит о том, что у них нет четкой политики в отношении этого конфликта и путей его разрешения", - сказал Ф.аль-Аттыйя в интервью "Интерфаксу".

По его словам, это демонстрирует, в частности, "частая смена союзников и поддержка различных сил на земле".

"Тот факт, что они также пытались подорвать позиции Турции, соседствующего с Сирией государства, тоже вызывает беспокойство", - подчеркнул катарский дипломат.