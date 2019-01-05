Доха поддерживает инициативы Москвы по афганскому урегулированию - посол Катара

Катар приветствует активную роль Москвы в афганском урегулировании и консультации в "Московском формате", заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.
"Нам известно об этом (о состоявшихся в Москве в ноябре консультациях "Московского формата" - ИФ) и мы рады тому, что Москва взяла на себя столь активную роль, и мы готовы поддержать это любыми доступными нам способами", - сказал Ф.аль-Аттыйя в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что Доха, со своей стороны, продолжит оказывать посреднические усилия для того, чтобы власти Афганистана и талибы могли сесть за стол переговоров, вне зависимости от того, в какой стране это произойдет.
Посол добавил, что, дав возможность разместить политический офис "Талибана" в своей столице, Катар то "предоставил конфликтующим сторонам нейтральную площадку для переговоров, без какого-либо вмешательства".
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