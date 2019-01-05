Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.01.2019 18:43

Доха поддерживает инициативы Москвы по афганскому урегулированию - посол Катара

Катар приветствует активную роль Москвы в афганском урегулировании и консультации в "Московском формате", заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Нам известно об этом (о состоявшихся в Москве в ноябре консультациях "Московского формата" - ИФ) и мы рады тому, что Москва взяла на себя столь активную роль, и мы готовы поддержать это любыми доступными нам способами", - сказал Ф.аль-Аттыйя в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что Доха, со своей стороны, продолжит оказывать посреднические усилия для того, чтобы власти Афганистана и талибы могли сесть за стол переговоров, вне зависимости от того, в какой стране это произойдет.

Посол добавил, что, дав возможность разместить политический офис "Талибана" в своей столице, Катар то "предоставил конфликтующим сторонам нейтральную площадку для переговоров, без какого-либо вмешательства".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАТАР, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, МНЕНИЕ


Похожие новости


Выход Катара из ОПЕК не скажется на интенсивности сотрудничества России с нефтедобывающими странами - МИД Qatar Airways подписала с "Внуково" меморандум о намерениях по покупке 25% в аэропорте Катар интересуется наработками Роснефти в области утилизации углекислого газа Лавров обсуждает с эмиром Катара кризис вокруг страны и ситуацию в Сирии Лавров заявил о готовности Москвы оказать содействие Кувейту в урегулировании катарского кризиса Путин заявляет о важности отношений с Катаром, в том числе в сфере энергетики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]