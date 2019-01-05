Космические войска в 2018 году зафиксировали более 60 пусков космических и баллистических ракет

Космические войска РФ в 2018 году обнаружили более 60 пусков отечественных и зарубежных космических и баллистических ракет, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.
"В рамках несения боевого дежурства в 2018 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказали в департаменте.
В декабре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и ее предприятия провели в 2018 году 22 космических запуска.
В Минобороны напомнили, что в состав СПРН входят семь РЛС, развернутых в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.
"Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республики Коми", - отметили в департаменте.
Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что в рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН.
"Специалисты Космических войск ВКС проводят летно-конструкторские испытания космических аппаратов орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет, а также значительно повысить оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах", - добавили в департаменте.
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