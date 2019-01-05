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Происшествия 05.01.2019 13:24

Боливиец пытался ввезти на территорию Азербайджана более 2 кг кокаина - ГТК

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза на территорию страны более 2 кг кокаина, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданин Боливии Джалле Фернандез Мариа, прибывший в Азербайджан авиарейсом Дубай-Баку, был задержан во время прохождения таможенного досмотра. В чемодане иностранца сотрудники Главного управления таможни на авиатранспорте обнаружили 2,065 кг кокаина», - отмечается в информации.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 «Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору», 234.4.1 и 234.4.3 «Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» УК АР. Дж.Ф.Мариа привлечен к уголовной ответственности и арестован.

«В ходе предварительного расследования установлено, что Джалле Фернандез Мариа довез кокаин Боливии на автобусе в бразильский город Кампо Гранде, а затем вылетел из Рио-де-Жанейро в Объединенные Арабские Эмираты, откуда затем самолетом отправился в Баку», - сказано в сообщении.

Предпринимаются оперативно-следственные меры по выявлению подельников арестованного наркодилера.

Р.Бабаев

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Тэги: БОЛИВИЕЦ, КОКАИН, ИЗЪЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]