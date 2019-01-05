Азербайджанская армия всегда должна быть готова к бою – министр обороны

Вооруженные силы Азербайджана всегда должны быть готовы к боевым операциям, заявил министр обороны Закир Гасанов, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Нельзя успокаиваться на достигнутых успехах, необходимо постоянно совершенствовать уровень тактической, оперативной и стратегической подготовки армии, личный состав должен поддерживать имеющееся над врагом превосходство и всегда быть готовым к боевым операциям», - подчеркнул З.Гасанов на проведенном в субботу под его руководством служебном совещании в Центральном командном пункте ВС Азербайджана.

По словам министра, глава государства неоднократно отмечал, что мощный военный потенциал страны и высокая боеготовность армии являются основными факторами, способными обеспечить территориальную целостность Азербайджана.

З.Гасанов подвел итоги 2018 года и озвучил новые задачи, стоящие перед ВС Азербайджана в текущем году.

Р.Бабаев