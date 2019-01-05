Посольство РФ в Нигерии пытается установить местонахождение захваченных российских моряков

Посольство РФ в Нигерии предпринимает меры для установления местонахождения шести захваченных пиратами российских моряков и их освобождения, сообщили в дипмиссии.

"Посольство в сотрудничестве с местными органами безопасности принимает все необходимые меры для установления местонахождения захваченных российских моряков и их освобождения", - говорится в сообщении, размещённом в "Фейсбуке" посольства.

В сообщении отмечается, что "остальные члены экипажа находятся в безопасности на борту судна MSC "MANDY", покинувшего территориальные вдов Нигерии".