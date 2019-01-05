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СНГ 05.01.2019 13:51

Посольство РФ в Нигерии пытается установить местонахождение захваченных российских моряков

Посольство РФ в Нигерии предпринимает меры для установления местонахождения шести захваченных пиратами российских моряков и их освобождения, сообщили в дипмиссии.

"Посольство в сотрудничестве с местными органами безопасности принимает все необходимые меры для установления местонахождения захваченных российских моряков и их освобождения", - говорится в сообщении, размещённом в "Фейсбуке" посольства.

В сообщении отмечается, что "остальные члены экипажа находятся в безопасности на борту судна MSC "MANDY", покинувшего территориальные вдов Нигерии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НИГЕРИЯ, МОРЯКИ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]