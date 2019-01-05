Президенты Турции и Украины провели переговоры в Стамбуле

Президенты Турции и Украины - Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко на встрече в Стамбуле обсудили двусторонне сотрудничество и ситуацию в Крыму, сообщила пресс-служба украинского главы государства в субботу.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Петром Порошенко в особняке Вахдеттин в Стамбуле", - сообщается в аккаунте президента Турции в Твиттер в субботу.

По информации Киева, президенты обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

П.Порошенко высоко оценил поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил за соавторство Турции в принятой в декабре 2018 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН по "осуждению милитаризации Крыма и Азова".

Отдельное внимание уделялось соблюдению прав человека в Крыму, говорится в сообщении пресс-службы П.Порошенко.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщалось, 5-6 января президент Украины находится с рабочим визитом в Турции, где примет участие в церемонии подписания и вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины.