Президенты Турции и Украины провели переговоры в Стамбуле

Президенты Турции и Украины - Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко на встрече в Стамбуле обсудили двусторонне сотрудничество и ситуацию в Крыму, сообщила пресс-служба украинского главы государства в субботу.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Петром Порошенко в особняке Вахдеттин в Стамбуле", - сообщается в аккаунте президента Турции в Твиттер в субботу.
По информации Киева, президенты обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.
П.Порошенко высоко оценил поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил за соавторство Турции в принятой в декабре 2018 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН по "осуждению милитаризации Крыма и Азова".
Отдельное внимание уделялось соблюдению прав человека в Крыму, говорится в сообщении пресс-службы П.Порошенко.
В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщалось, 5-6 января президент Украины находится с рабочим визитом в Турции, где примет участие в церемонии подписания и вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
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