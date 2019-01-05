Все шестеро захваченных у берегов Бенина моряков - граждане России - посольство РФ

Захваченные пиратами у берегов Бенина моряки являются гражданами России, сообщает посольство России в Бенине.

"Нападавшие захватили шесть человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные - граждане России", - говорится в сообщении, размещённом в "Фейсбуке" российской дипмиссии.

По данным бенинских военно-морских сил, после нападения судно MSC Mandy ушло в территориальные воды Нигерии.

"Посольство России в Бенине поддерживает плотное рабочее взаимодействие с посольством России в Нигерии, а также с бенинскими компетентными органами", - отмечается в сообщении.