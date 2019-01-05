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СНГ 05.01.2019 14:03

Все шестеро захваченных у берегов Бенина моряков - граждане России - посольство РФ

Захваченные пиратами у берегов Бенина моряки являются гражданами России, сообщает посольство России в Бенине.

"Нападавшие захватили шесть человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные - граждане России", - говорится в сообщении, размещённом в "Фейсбуке" российской дипмиссии.

По данным бенинских военно-морских сил, после нападения судно MSC Mandy ушло в территориальные воды Нигерии.

"Посольство России в Бенине поддерживает плотное рабочее взаимодействие с посольством России в Нигерии, а также с бенинскими компетентными органами", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, БЕНИН, МОРЯКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]