Все шестеро захваченных у берегов Бенина моряков - граждане России - посольство РФ

Захваченные пиратами у берегов Бенина моряки являются гражданами России, сообщает посольство России в Бенине.
"Нападавшие захватили шесть человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные - граждане России", - говорится в сообщении, размещённом в "Фейсбуке" российской дипмиссии.
По данным бенинских военно-морских сил, после нападения судно MSC Mandy ушло в территориальные воды Нигерии.
"Посольство России в Бенине поддерживает плотное рабочее взаимодействие с посольством России в Нигерии, а также с бенинскими компетентными органами", - отмечается в сообщении.
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