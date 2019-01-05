Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0247 GBR   2.1482 TRY   0.3122

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 7 Янв 8 Янв

Дальнее зарубежье 05.01.2019 17:24

Глава тайваньской администрации призвала к международной поддержке острова

Руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь после недавних заявлений председателя КНР Си Цзиньпина по поводу Тайваня обратилась к международному сообществу за поддержкой.

"Мы надеемся, что международное сообщество воспримет это (ситуацию - ИФ) серьезно, сможет выразить поддержку и помочь нам", - приводят ее слова западные СМИ.

При этом она указала, что в Пекине сложилось "неверное понимание" желаний жителей Тайваня, и что "политический шантаж не поможет в налаживании отношений между обеими сторонами Тайваньского пролива".

Ранее председатель КНР заявил, что "идея независимости Тайваня идет вразрез с ходом истории и в конечном итоге приведет в тупик". Об этом Си Цзиньпин сказал, выступая на собрании, посвященном 40-летию "Обращения к тайваньским соотечественникам".

Глава КНР подчеркнул, что власти Китая не допустят никакой сепаратистской деятельности на Тайване.

"Китайцы не должны воевать с китайцами, мы стараемся быть максимально искренними в нашем желании мирного воссоединения, поскольку это отвечает интересам прежде всего наших сограждан, в том числе и тех, кто живет на другом берегу пролива. Мирное решение Тайваньского вопроса - это верный путь к поддержанию стабильности и мира в регионе, а также поощрению всеобщего развития в интересах соотечественников", - убежден Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин заявил, что независимость Тайваня не является приемлемым вариантом для Китая, и что она противоречит истории и ведет в тупик.

Председатель КНР призвал обе стороны достичь консенсуса по единству как можно скорее и не оставлять эту проблему будущим поколениям.

Си Цзиньпин также заявил, что КНР сохраняет за собой возможность применения всех необходимых мер против иностранного вмешательства и сепаратистских движений.

Заявление китайского лидера многие расценили как ответ Цай Инвэнь, которая в новогоднем обращении сообщила о неготовности Тайваня отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, МИР, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Посещение главой тайваньской администрации США не означает изменение политики Вашингтона в отношении КНР - госдеп После землетрясения на Тайване пропавшими без вести считаются более 60 человек В результате землетрясения на Тайване травмированы 33 иностранца В результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека Жертвами супертайфуна "Дуцзюань" на Тайване стали два человека, более 300 пострадали Самолет ATR 72 потерпел крушение в окрестностях Тайбэя, не менее восьми человек погибли

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]