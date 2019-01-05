В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, много пострадавших - полиция

В боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате чего пострадало много людей, сообщает Twitter городской полиции.
"Поступают сообщения о стрельбе, много пострадавших. Полиция Торранса находится на месте событии. Идет расследование", - отмечается в сообщении.
В полиции также призвали жителей держаться подальше от места событий.
Торранс расположен примерно в 30 км к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.
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