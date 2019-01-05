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Дальнее зарубежье 05.01.2019 14:23

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, много пострадавших - полиция

В боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате чего пострадало много людей, сообщает Twitter городской полиции.

"Поступают сообщения о стрельбе, много пострадавших. Полиция Торранса находится на месте событии. Идет расследование", - отмечается в сообщении.

В полиции также призвали жителей держаться подальше от места событий.

Торранс расположен примерно в 30 км к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.

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Тэги: США, ЛОС-АНДЖЕЛЕС, СТРЕЛЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]