Россия уже более 2 лет работает над боевым экранопланом - источник

Российская промышленность продолжает работу над новым боевым экранопланом, старт ей был дан еще пару лет назад, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Работы по "Орлану" были начаты еще в рамках предыдущей программы вооружения",- сказал собеседник агентства.
По его словам, с 2016 года работа идет особенно активно.
О том, что РФ строит боевой экраноплан "Орлан", в июле сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Экраноплан будет носить ракетное вооружение. Основной функционал у него - Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы, внутренние моря тоже: Каспий, Чёрное море",- сообщил Ю.Борисов.
Он рассказал, что "Орланы" также смогут применяться как патрульное средство и привлекаться к спасению экипажей судов.
Экраноплан - высокоскоростное транспортное средство, судно на динамической воздушной подушке. Аппарат летит в пределах действия аэродинамического экрана, на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли.
В конце прошлого века в России разрабатывались сразу две модели военных экранопланов: транспортный "Орленок" и ударный экраноплан "Лунь" с крылатыми ракетами. Позднее проекты были закрыты из-за нехватки финансирования
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