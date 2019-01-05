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СНГ 05.01.2019 18:19

Россия уже более 2 лет работает над боевым экранопланом - источник

Российская промышленность продолжает работу над новым боевым экранопланом, старт ей был дан еще пару лет назад, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Работы по "Орлану" были начаты еще в рамках предыдущей программы вооружения",- сказал собеседник агентства.

По его словам, с 2016 года работа идет особенно активно.

О том, что РФ строит боевой экраноплан "Орлан", в июле сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Экраноплан будет носить ракетное вооружение. Основной функционал у него - Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы, внутренние моря тоже: Каспий, Чёрное море",- сообщил Ю.Борисов.

Он рассказал, что "Орланы" также смогут применяться как патрульное средство и привлекаться к спасению экипажей судов.

Экраноплан - высокоскоростное транспортное средство, судно на динамической воздушной подушке. Аппарат летит в пределах действия аэродинамического экрана, на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли.

В конце прошлого века в России разрабатывались сразу две модели военных экранопланов: транспортный "Орленок" и ударный экраноплан "Лунь" с крылатыми ракетами. Позднее проекты были закрыты из-за нехватки финансирования

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Тэги: РОССИЯ, ОПК, РАЗРАБОТКА, ЭКРАНОПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]